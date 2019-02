11-årige Camilla blev rask og vil nu hjælpe andre

11-årige Camilla Kvitsau Nielsen leger og motiverer de syge børn på genoptræningslejren The Back To Life Project.

- Jeg har selv været i en lignende situation, så jeg vil gerne hjælpe andre, fortæller Camilla Kvitsau Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Camilla Kvitsau Nielsen skulle selv have deltaget på lejren arrangeret af The Back To Life Project på Egmont Højskolen, men nåede at blive rask inden. Hun fik i stedet lov til at hjælpe de andre børn, som hun leger med for at motivere dem til at bevæge sig.

Når du selv skal genoptræne, så er der, noget du skal kæmpe for, og når du hjælper andre, får du en god følelse indeni. Det er virkelig dejligt. Camilla Kvitsau Nielsen, hjælper, The Back To Life Project

- Når du selv skal genoptræne, så er der, noget du skal kæmpe for, og når du hjælper andre, får du en god følelse indeni. Det er virkelig dejligt, fortæller hun.

Hun har selv været lam i armen, efter en vaccinationsindsprøjtning fik hjernen til at lukke af for venstre arm.

Samler familien

Med støttekroner fra Smukfonden og Lions Club Aarhus har The Back To Life Project tilbudt 25 familier at deltage helt gratis i denne uges lejr på Egmont Højskolen i Odder.

Et af de børn, Camilla og lejren hjælper, er Felix på 2,5 år fra Randers, der i denne uge bor på højskolen med sin storebror, far og mor, hvor han normalt bruger meget tid på sygehuset. For mor Sabina Kjemtrup betyder det meget at kunne være der for begge sine børn.

Det er blevet hverdag for os at leve adskilt. Vi ser tingene i et andet perspektiv. Sabina Kjemtrup, mor, Randers

- Det er blevet hverdag for os at leve adskilt. Vi ser tingene i et andet perspektiv. Her kan vi være sammen alle fire. Det betyder rigtig meget at have mulighed for det.

Udover at få samlet familie har genoptræningslejren også givet familien nogle redskaber.

- Rigtig mange af øvelserne er simple ting. Vi har fået mange fifs med hjem, hvor vi kan inddrage begge børn, fortæller hun.

Felix på 2,5 deltager på genoptræningslejren med sin mor, far og storebror Bastian.

Afvisninger og søvnløse nætter

For stifter og projektleder, Mikkel Salling Holmgaard, er det tydeligt, at børnene rykker sig.

- Vi ser folk, der rejser sig fra kørestole, og børn der går bedre på bare én uge, fordi man faktisk bare giver dem helt almindelig fysio- og ergoterapi, fortæller han.

Hos The Back To Life Project er man dog blevet nødt til at afvise flere familier efter en meget større efterspørgsel end forventet.

- Det er rigtig uhyggeligt at følge denne her genoptræningsbranche. Det er, noget vi slet ikke prioriterer og taler om politisk, og det vil vi gerne gøre noget ved. Det har givet mange søvnløse nætter, fortæller Mikkel Salling Holmgaard.