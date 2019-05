Så går det løs: 10.000 deltagere til demokratisk festdag

Alle er inviteret til en kæmpe politisk festdag, som står i demokratiets tegn i Odense. Her har TV2 i samarbejde med TV2 regionerne inviteret til Valgfolkemøde, hvor der vil være politiske debatter, underholdning og en form for feststemning.

Tusindvis af vælgere og politikere fra partierne er samlet på Kvægtorvet i Odense til en dag, hvor man vil genoplive og forny den levende, demokratiske debat til valgkampens største event.

I alt vil der på seks scener bydes velkommen til et program spækket med debatter, indsigter og underholdning. Foto: TV2

Her vil der være kendte formater fra TV 2, og indhold fra alle TV 2 regionerne, Altinget, Radio24syv og Fyens Stiftstidende.

- Vi glæder os meget til at lægge rammer til en debat, der bliver præget af nærvær, dialog og det personlige møde mellem vælgere og politikere – den klassiske, demokratiske samtale uden filter. Samtidig vil vi sørge for, at engagementet på Kvægtorvet kan ses og fornemmes i hele landet via den tætteste dækning af et politisk arrangement, som vi nogensinde har leveret, siger TV 2s valggeneral, Ulla Pors Nielsen, der er chef for TV 2 NEWS og TV 2 Event.

En bus med deltagere på vej til Odense fra Aarhus.

Alle de opstillingsberettigede partier og en række toppolitikere medvirker i løbet af Valgfolkemødet, og vælgere kan møde politikerne i parti-garagerne, hvor de byder gæsterne indenfor.

Det sker der blandt andet på Valgfolkemødet: "Partilederstafet" med Breinholt og Skammelsen

"Politikerlede" - Træt af politikere? Med Niels Hausgaard og Ulla Terkelsen

Regional "Humor på tværs" med blandt andet Jakob Ellemann-Jensen (V) og Nick Hækkerup (S)

"Partigaragerne" hvor partierne har indrettet deres form for dagligstue

"Det Nære Telt" hvor TV2 Regionerne holder til på Valgfolkemødet. Her er blandt andet Citatquiz, debatter, musik og afstemninger.

Valgfolkemødet bliver afsluttet med et "TOPMØDE" - En direkte Tv-debat mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen (S) klokken 20.00 på TV2

Hvis man ikke har mulighed for at være i Odense søndag mellem klokken 9 og 19, kan man alligevel følge den levende debat på Valgfolkemødet.

Morten Bording Andersen er til dagligt folkeskolelærer. Han er en af dem, som har valgt at bruge sin søndag til Valgfolkemøde i Odense.

TV2 ØSTJYLLAND sender live fra Valgfolkemødet fra Det Nære Telt, som TV2 regionerne deler. Du kan se med på vores egen kanal fra klokken 10.15 til 18.55 eller følge med live her i artiklen herunder.

Praktiske informationer om Valgfolkemødet søndag 19. maj 2019: Området, hvor valgfolkemødet holdes, åbner klokken 9.00 og lukker klokken 19.00. De første aktiviteter på pladsen begynder klokken 10.00.

Adgang er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisning og sikkerhedsmæssige forhold.

Af sikkerhedsmæssige grunde kan det i perioder være nødvendigt at lukke for yderligere adgang, hvis antallet af gæster bliver meget stort.

På eventportalen https://app.tame.events/valgfolkemoede kan man få information om indretningen af valgfolkemødepladsen, dagens program mv. Det er også via denne portal, man kan bestille en gratis billet til Valgfolkemødet.

Søndag den 19. maj inviterer TV2 og TV2 regionerne til Valgfolkemøde. Cecilie Beck leder debatten i programme “Topmøde”. Foto: Colourbox