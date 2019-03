1000 træer skal plantes og skabe en skønnere by

Det går ofte ud over naturen, når en by har vokseværk og træer må fældes.

Nu skal et nyt projekt skal være med til at gøre Galten-Skovby ved Skanderborg grønnere. Det første træ ud af 1000 træer blev tirsdag plantet langs Århusvej.

Vi vil forskønne Galten-Skovby som samfund og plante træer langs de større veje Lars Eg Hoppe, projektleder

- Nogle kom med en idé om at gøre byen mere grøn ved at plante 1000 træer. Det er en idé, der har spirret videre, fortæller projektleder Lars Eg Hoppe til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere folkeskoleelever fra området hjalp tirsdag med at plante det første træ.

Bag initiativet ’Projekt 1000 træer’ står den frivillige organisation Projektforum, der har en vision om at genskabe de grønne områder i byen. Planen er at få plantet en masse træer langs de store indfaldsveje.

- Vi vil forskønne Galten-Skovby som samfund og plante træer langs de større veje. Jeg håber, at det kan gøre folk gladere for at bo her, fortæller Lars Eg Hoppe.

4000 kroner for et træ

At plante et træ kræver flere hænder, og tirsdag hjalp flere folkeskoleelever med at plante det første træ. En af dem, der hjalp til var 6-årige Alfred Ibsen.

Vi har flere aftaler på vej. Jeg tør ikke afsløre alle nu, men de kommer stille og roligt Lars Eg Hoppe, projektleder

- Vi trampede på jorden og hjalp med at løfte det i, fortæller han.

Projektet drives af frivillige kræfter, hvor det første træ blev plantet i samarbejde med Skanderborg Kommunen.

Det koster 4000 kroner at købe og få plantet et træ.

Tirsdag blev det første træ plantet på trods af regnvejr.

Aftaler på vej

Projektforum laver aftaler om plantning af det enkelte træ og dets vedligeholdelse fra sted til sted.

De forventer, at de 1000 træer kan blive plantet inden for 5-10 år.

- Vi har flere aftaler på vej. Jeg tør ikke afsløre alle nu, men de kommer stille og roligt, fortæller Lars Eg Hoppe.