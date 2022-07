Siden maj har flere lystsejlere i farvandet ud for Aarhus oplevet, at nogle delfiner er kommet helt tæt på - måske for at "sige hej", måske bare af nysgerrighed.

Onsdag fik en gruppe sejlende sig en stor oplevelse, da to delfiner pludselig var ved deres båd og legede rundt i de solbeskinnede bølger.

