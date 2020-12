Elever med autisme bliver væk fra skole: Virksomhed giver dem gejsten tilbage

Han tilbringer normalt én dag om ugen hos virksomheden, hvor han primært programmerer. Resten af tiden går han i skole på Malling Skole.

- Vi snakker meget om, at jeg kan få lov til at være her to gange om ugen. Jeg håber meget, at jeg kan komme til at være her mere og mere, siger han.

Gør skolegangen mere overskuelig

Ifølge Morten Olesen, der er Acturas ejer og direktør, er Alexander Mors Jakobsen et godt eksempel på, at unge med autisme kan komme til at trives bedre, hvis de får lov til at beskæftige sig med de ting, de egentlig interesserer sig for.

- Med det samme, der er noget, der interesserer dem og giver mening for dem, så bliver de typisk rigtig dygtige, siger direktøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er ikke bleg for at indrømme, at den 15-årige skoleelev er bedre til at programmere end ham selv.

- Så er der nogle andre ledelsesmæssige ting, jeg er bedre ting, siger han med et smil.