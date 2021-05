Glasgulv revnet: Salling-attraktion afspærret

Billeder, som TV2 ØSTJYLLAND har fået, viser, at der er kommet revner i den gennemsigtige glasbro, der er en del af Salling Rooftop i centrum af Aarhus.

Glasbroen er berømt for sin vilde udsigt over Aarhus og for, at besøgende kan kigge direkte gennem glasgulvet i spidsen af broen og ned på gågaden 27 meter længere nede.