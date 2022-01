Forsvarer kræver frifindelse: Skoleskyderi var syg fantasi

Politi og anklagemyndighed har forsøgt at "piske en stemning op", om at en 27-årig mand var på nippet til at begå et eller flere blodige masseskyderier - blandt andet på flere uddannelsesinstitutioner i Aarhus.

Sådan lyder det mandag formiddag fra den tiltaltes forsvarsadvokat, Ulrik Andreas Henriksen.

Han kræver, at hans klient frifindes for anklagen om drabsforsøg.