En varm sommerdag i 2016 eskalerer det. Jakobs lillebror leger i et svømmebassin, der står i haven. Jakob og hans kammerat hopper også i bassinnet. Deres far, Per Krøyer, sætter sig på en stol for at holde øje med dem. Ikke fordi han frygter, at de gør noget, de ikke må, men mere for at være der, hvis de nu falder og slår sig.



Pers øjne hviler på avisen, men pludselig kan han fornemme, at noget er helt galt. Jakob presser sin lillebrors hoved ned under vandet. Han forsøger at drukne ham. Per går i panik. Han smider avisen fra sig og kaster sig over drengene. Han får dem skilt ad og får lillebror hevet op ad vandet. Han er helt blå.

- Jeg sparker faktisk Jakob væk. Og så får jeg hevet Jakobs lillebror op. Han er mere død end levende. Jeg var helt ude af mig selv. Det var en voldsom oplevelse. Men på det tidspunkt var han jo psykotisk. Det vidste vi bare ikke, siger Per Krøyer.

Den sommerdag går det for alvor op for Per og Brynja Krøyer, at der er noget helt galt med deres syvårige søn. De bliver nødt til at få ham undersøgt. Han skal have hjælp.

Hvad, de ikke ved, er, at de står over for en lang og sej kamp for at få den støtte til Jakob, som han har brug for