Kommune ignorerer lægers anbefalinger: - De svigter vores søn

I dag er Jakob hjemme igen. Han har fået et nyt aflastningstilbud, og han går i skole to timer om dagen, hvor han har 1:1-undervisning. Men familien mener ikke, den nuværende hjælp er nok.

- Jakob burde være i specialskole. Et sted, hvor han kunne være hele dagen, og hvor han får skræddersyet dagligdagen efter hans behov, således at jeg kan komme på arbejdsmarkedet, og vi kan få en stabil og ordentlig hverdag med en god struktur, siger Brynja Krøyer til TV2 ØSTJYLLAND.

Familien føler, at de lever som gidsler i deres eget hjem, og den manglende hjælp til Jakob har taget hårdt på dem som familie. Samtidig har familien en frygt for, at deres kamp om at få hjælp til Jakob aldrig får en ende.

- Hvis de bliver ved med at svigte os, som de har gjort, så går det galt. Jeg frygter, at det her ender med et barn, der ikke får sin 9. klasses afgangseksamen, og at der kommer til at ske noget meget, meget voldsomt. Jeg frygter, han gør skade på sig selv, slår sig selv ihjel eller kommer til at slå en i familien ihjel, siger Brynja Krøyer til TV2 ØSTJYLLAND.