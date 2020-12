Lovpligtigt at køre med hjelm på elløbehjul - men først om et år

Transportministeren håber også, at folk, der selv ejer et elløbehjul, vil bruge hjelm, også inden at det bliver lovpligtigt.

Sanktionen for at køre uden hjelm på elløbehjul efter 1. januar 2022 bliver ifølge Benny Engelbrecht en bøde, der svarer til den, som gives, hvis man eksempelvis kører på knallert uden hjelm.

- Men i første omgang håber jeg, at det sætter sig i befolkningen. At man husker at bruge hjelmen, blandt andet fordi elløbehjulet er et noget mere farligt køretøj, end en cykel er, siger han.