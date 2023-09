Ole Thomsen er ansvarlig for Ørsteds kraftværksforretning herunder Studstrupværket.

Her fortæller han, hvordan han oplever den månedlange brand:

- Hver dag, når jeg kommer hjem fra værket, går jeg ind i huset gennem garagen. Her har fruen lagt et komplet sæt rent tøj klar til mig, så jeg kan gå direkte i bad, for jeg stinker af røg. Det samme gør min bil. Alting stinker, og børnene spørger mig, hvad jeg egentlig går og foretager mig.

- Det er en måned, hvor telefonen hele tiden er inden for rækkevidde og klart den sværeste ledelsesopgave, jeg nogensinde har stået med. Én ting er branden, men det gælder også om at passe på mine medarbejdere, der knokler helt vildt derude. Indimellem iført røgdykkerudstyr og -masker.

- Vi havde samlet til huse med træpillerne, så siloen på Studstrupværket er næsten fyldt helt op med 55.000 tons, så den er klar til at levere grøn energi til Aarhus hen over vinteren. Alle snakker om energikrise og høje priser på det tidspunkt, og der ligger en vigtig opgave for os hos Ørsted i at sikre forsyningen.

- Jeg får at vide den 21. september, at der er konstateret et voldsomt højt niveau af kulilte i siloen. Den slags måler vi på hele tiden i Studstrup, ligesom vi gør ovre på Avedøreværket. Det er helt standard. Den dag er der så udsving, og det er en indikator for, at der er noget galt. Enten en biologisk proces eller en glødebrand. Noget ligger og ulmer et sted.

- Vi ordner den slags ved at sprøjte nitrogen ind, som kvæler ilden ved at fjerne ilten, men det har ikke den ønskede effekt. Da der så kommer træpiller med gløder i ud helt nede fra bunden af siloen, som aktiverer det indbyggede brandslukningsanlæg, tænker jeg første gang, at okay - vi står med en større udfordring. Det her er alt andet end standard.

- Vi sætter gang i vores meget gennemarbejdede beredskabsplan, og jeg snakker med specialister og værkchefen om, hvad vi skal stille op. Vi begynder at tømme siloen ved at hente træpiller ud via transportbånd i bunden, og vi får cirka 15.000 tons ud på den måde, inden båndet brænder sammen. Det vil sige, at der er 40.000 tons tilbage, og det er altså en enormt stor mængde energi at have liggende, når det brænder.

- I mellemtiden har vi fået kontakt til diverse myndigheder, for det ryger ganske voldsomt, og det stinker som et stort lejrbål i hele området. Heldigvis er det ikke giftigt, men det er desværre til gene for folk i lokalområdet. Jeg oplever stor forståelse i lokalsamfundet, hvor folk godt er klar over, at den her situation er en ulykke, som ingen har skabt med vilje. Folk efterspørger informationer, som jeg selv ville gøre i deres sted, og ingen er urimelige eller skælder ud.

- Vi bliver ved med at blæse nitrogen ind, fordi det virker temperaturdæmpende, og da Danmark løber tør, må vi handle i udlandet. Her er vi udfordrede af, at det kræver særligt uddannede chauffører at køre med nitrogen i lasten, og på et tidspunkt er der tale om at ledsage lastbilerne med politieskorte, så de kan komme hurtigere frem. Vi smed flere hundrede tons nitrogen på.

- Jeg oplever imidlertid hele branden som en kontrolleret indsats, hvor myndighederne har styr på sagerne fra dag ét til dag 29. Dog husker jeg den hæslige fredag den 30. september, da det hele pludselig eskalerer, og der bliver udsendt sirenevarsel. Det giver mig stadig gåsehud at genkalde den dag, for der går virkelig mange tanker igennem mit hoved. Vi frygter en eksplosion, der vil smadre selve kraftværket, og brandvæsenet står klar med alt deres udstyr.

- Der skal træffes hurtige beslutninger på kort tid, og ingen har en drejebog for, hvad der er det rigtige at gøre længere. Det her kan ikke sammenlignes med at slukke en brand i en bil eller en lade med halmballer. Hvis du hælder vand på træpiller, svulmer de bare op, og dermed kunne vi risikere at siloen revnede, så vi ville stå med Danmarks største bål. En sand katastrofe.

- Da jeg kan se, hvor effektivt arbejdet forløber med bulldozer og gummiged, så det hele nærmer sig en ende, begynder jeg at komme ned i stressniveau. Da branden er slut, kommer borgmesteren herud og siger nogle opmuntrende ord, og vi laver grillpølser til alle de involverede i beredskabet. Da falder mine skuldre lige så stille ned på plads, og jeg sidder stadig her et år efter og er ekstremt stolt over det stærke samarbejde, vi havde kørende med alle myndighederne. Det var ordentligt og systematisk hele vejen igennem.