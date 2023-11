Han har bare lige brug for cirka ti millioner kroner og de rigtige godkendelser fra myndighederne, hvis den plan, han har sammen med en bestyrelse for et måske kommende havnebad, skal føres ud i livet.

Han er en mand med ambitioner om at skabe liv uden for sine store panoramavinduer.

Ole bor her ikke fast endnu, men han overvejer at blive ægte samsing, når hans to døtre en dag er flyttet fra hjemmet ovre i Odder.

Han har et nærmest drømmende ansigtsudtryk, og han står på et gulv af netop tørret cement, mens ledninger hænger fra loftet uden lamper monteret i enden.

- Vores drøm er at lave et sted med omklædningsrum, sauna, træterrasse og børnebassin. Med frit udsyn over havet og mulighed for at stifte nye bekendtskaber med de mennesker, man render ind i. Kan du ikke se det for dig?

- Det skal ligge dernede ved siden af den gamle badebro, det skal være for både turister og fastboende, og det skal være blandt de fem mest besøgte attraktioner på hele øen, siger Ole Bach, mens han peger i retning af havet forbi færgekroen, som han kortvarigt overvejede at købe og drive videre, men som blev solgt for næsen af ham.

Hen over det tomme havneområde og i retning af Herrn und Frau Kruses gamle nedrivningsmodne badebro på stranden, hvor borgerforeningen har kørt tonsvis af sand på.

Det er få meter fra det gamle slæbested.