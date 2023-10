Lotte og Heidi nægtet adgang til deres fars bisættelse

Poul Magnussens enke har uddybet sin begrundelse for, hvorfor døtrene ikke skulle med til bisættelsen over for TV2 Østjylland.

Vi har desuden stillet hende nogle opfølgende spørgsmål, såsom hvordan hun oplevede dagen for bisættelsen og tiden op til, og hvad hun selv havde sagt til at blive nægtet adgang til bisættelsen.

Hun nævner, at hun slet ikke har oplevet Poul Magnussen som far eller morfar. Han havde ifølge hende ikke særlig meget kontakt med døtrene og deres familier.

Ifølge enken havde en af døtrene nægtet Poul Magnussen at se sine børnebørn. Hvilket datteren benægter.

- Poul havde kun kontakt med en søster og svoger, som var de eneste, jeg lærte at kende, skriver enken til TV2 Østjylland.

Enken fortæller også, at der var en for hende ubehagelig oplevelse med døtrene i hende og Pouls fælles hjem i den sidste tid.

Den har ifølge hende været medvirkende til, at Poul Magnussen ikke ønskede døtrene til bisættelsen.

Enken beskylder også døtrene for at have tilrettelagt en bisættelse uden respekt for Pouls ønske og bag hendes ryg. Her skulle de have inviteret personer, som Poul Magnussen ikke havde kontakt med i flere år.

- Personlig opfatter jeg det som chikane og imod Pouls ønske om sin bisættelse, oplyser enken.

Døtrene afviser, at de havde planlagt en bisættelse.

På spørgsmålet om, hvordan enken ville have reageret, hvis hun var blevet udelukket fra bisættelsen, skriver hun:

- Jeg ville være glad og stolt over, at jeg ikke svigtede Poul, som Pouls døtre gjorde, da Poul havde allermest brug for dem.