Karen og Kasper valgte at få børn, selvom Kasper skulle dø

Når Kasper vuggede sin datter i armene, vidste han, at han ikke ville se hende vokse op.

Vilma var tre år og hendes bror Frederik fem år, da deres far døde.

Allerede inden de to søskende blev født, var Kasper syg. Alligevel valgte han og hans kone, Karen, at få to børn.

- Det er en voldsom beslutning at tage på sine børns vegne. At vi godt ved, at de kommer til at vokse op uden en far. Selvfølgelig er det det. Men vi tog retten til at leve det liv, vi gerne ville, siger Karen Glerup-Nielsen.

Da parrets første barn, Frederik, kom til verden i 2013, var Kaspers sygdom i dvale. Den var stadie to og kunne på det tidspunkt gå begge veje, men de håbede på det bedste.

Men fra 2015 gik det kun én vej. Herfra blev hans behandling livsforlængende.

Alligevel besluttede parret, at de gerne ville have et barn til, og så blev det et kapløb med tiden, forklarer Karen.