Mødet med træneren og tusindvis af intime beskeder drev Maja mod selvmord

På hospitalet oplyser Maja, at hun har indtaget 50 piller. De følgende dage holder lægerne derfor særligt øje med hendes levertal, fordi så mange piller risikerer at ødelægge leveren i en grad, så hun dør af det.

Da det under indlæggelsen går op for Majas forældre, hvad deres datter har været udsat for, melder de træneren til politiet, og Maja får foretaget en graviditetstest. Den viser sig at være negativ, og af journalen fremgår det, at den 12-årige pige er meget lettet over resultatet.

Da det står klart, hvad træneren har foretaget sig, bliver han bortvist fra idrætsforeningen, og han flytter kort efter fra Hadsten.

Men Maja er fortsat i den tro, at hun er forelsket, og hun nægter at udtale sig om forholdet til politiet for at beskytte ham.