- Min Norton Commando kører hurtigere end din Triumph Bonneville, sagde Klaus Mørck en aften til John "Rør".

Det var i baren en fredag i 1990, pralerierne blev vildere og vildere, og de to blev mere og mere opsatte på at få en afgørelse. Da øllerne var dampet af, blev der linet op til race på vejen lige ved klubhuset.

Klaus Mørck kunne i 1990 snildt køre 200 km i timen på sin Norton.

Det meste af klubben mødte op for at se de to dyste, og dermed var Mostens klubmesterskab i dragracing en realitet. Klaus Mørck vandt, men det er mest ham selv, der kan huske det.

Klaus Mørck har ikke stillet op til race, siden han vandt førstepræmien i de to første Mosten Race.

Året efter kørte han mod en Ducati, og her fik han fordel: -Der var ingen, der syntes, at en Ducati skulle vinde, så der var vist noget med tyvstart, fortæller Klaus Mørck, der stadig passer godt på trofæerne med inskriptionen om hans to sejre.