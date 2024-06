Tilbageholdt af vidne: Mand påkørte to biler og et skilt

En 76-årig mand blev søndag aften anholdt, blev sigtet for flere færdselsovertrædelser og fik sin bil beslaglagt. Han var kørt ind i et vejskilt og en anden bil i krydset Åhavevej/Viby Ringvej i Viby J og var stukket af mod færdselsretningen.



Efter at have vendt bilen mistede han kontrollen i krydset ved Skanderborgvej, hvor han kørte ind over rabatten og ind på en p-plads og ramte en parkeret bil. Et vidne tilbageholdt bilisten til der kom en patrulje, der anholdt ham. Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Et pust i alkometeret en promille over det tilladte, og på baggrund af den voldsomme kørsel, blev det vurderet, at der var tale om vanvidskørsel.

Ingen personer kom umiddelbart alvorligt til skade ved sammenstødene.