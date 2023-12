Kæmpe donation til legeplads og skøjtebane

Lørdag formiddag åbnede skøjtebanen ved Musikhuset i Aarhus sæsonen. Det blev med en stor overraskelse fra Købmand Herman Sallings Fond, der var mødt op med en donation på 20 millioner kroner til omdannelsen af Musikhusparken.

Pengene skal gå til en ny og mere bæredygtig skøjtebane i Musikhusparken og en legeplads, der skal give børn lyst til at bevæge sig og lege, lyder det i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.

Donationen blev lørdag præsenteret af Karin Salling og rådmand for Kultur og Borgerservice Mahad Yussuf, da skøjtebanen blev erklæret åben klokken 11.

- Musikhusparken er Aarhus' grønne hjerte og en af byens mest fremtrædende pladser. I Salling Fondene er vi glade for at kunne bidrage til at gøre parken til et aktivt og levende samlingspunkt. Skøjtebanen og legepladsen vil gøre hverdagen lidt bedre for mange aarhusianere og byens gæster, siger næstformand i Købmand Herman Sallings Fond Karin Salling.

Den nye Musikhuspark skal stå færdig i 2025.