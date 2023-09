Árni kunne ikke skrive sit eget navn i 30 år - få sekunder ændrede alt

1 ud af 20 personer over 60 år rammes af rystesyge i så alvorlig grad, at de ikke kan basale hverdagsting som at drikke af et glas eller skrive deres eget navn.

En af dem er Árni Nygaard. Derfor er han afhængig af hjælp fra andre i hverdagen.

- Som jeg plejer at sige, ’min kone er min højre hånd’, forklarer han.



Árni Nygaard skammer sig over at skulle spise i offentligheden, og rystesygen har derfor betydet, at han enten spiser hjemmefra eller melder afbud til sociale arrangementer.