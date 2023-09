Gudrun kan ikke se lige linjer - griseøjne kan redde hendes syn

En nål bliver langsomt skubbet en halv centimeter ind i øjet på Gudrun Klausen. En klemme sørger for at holde øjet åbent, så hun ikke kommer til at blinke, mens sygeplejerskerne giver hende en indsprøjtning direkte ind i øjeæblet. Selvom det kunne lyde som noget fra en tortur-scene, så er det virkeligheden for mange personer med sygdommen AMD. Den eneste kur mod sygdommen, der kan gøre en blind, er nemlig jævnlige indsprøjtninger i øjet.

Selve nålen er en centimeter lang. Ifølge sygeplejersken vil øjet ikke tage skade, selv hvis hele nålen ved en fejl kommer ind i øjet.

Gudrun Klausen har i alt fået 28 indsprøjtninger, hvor der går mellem fire og otte uger mellem hver gang. - Man skal ikke tænke så meget på det. Man skal bare tænke, at det skal overstås, fortæller hun om indsprøjtningerne. Færre mister synet Ifølge Toke Bek, der er lærestolsprofessor på afdelingen for øjensygdomme på Aarhus Universitetshospital, falder antallet af blinde og svagtseende danskere markant.

Hvad er AMD? Aldersrelateret makuladegeneration (forkortet AMD) skyldes ændringer på øjets nethinde som følge af alder. Tilstanden blev tidligere kaldet "aldersforkalkning", men skyldes ikke kalk

AMD mærkes som nedsættelse af læsesynet, mens orienteringssynet er intakt

Der findes både en tør og en våd form for AMD

Den tørre form for AMD kan ikke behandles

Våd AMD kan i mange tilfælde behandles med medicin, som skal sprøjtes ind i øjet. Pludselig nedsat syn, fornemmelse af en mørk plet i midten og af at lige linjer fremstår med buler, kan være et udtryk for, at tilstanden skal behandles Kilde: Sundhed.dk. arrow-down

Han fortæller, at man for 20 år siden målte antallet af blinde og svagtseende danskere i procenter - nu gør man i promiller. Samlet set er antallet af blinde og svagtseende er faldet til en 10. del af, hvad det var for 20 år siden. Og det er rigtig vigtigt for danskernes livskvalitet, fortæller Toke Bek.

Ifølge Toke Bek er der færre og færre blinde og svagtseende personer i Danmark.

- Hvis man spørger bredt ud i befolkningen, hvilken sans man nødigst vil undvære, så er det altid synet. Det er altså det, man virkelig betragter som et handicap, siger han.

En af de største grunde, til at der er færre blinde, er, at danske læger er blevet bedre til at behandle sygdommen AMD. Den rammer hvert år 2-3.000 danskere, hvor størstedelen er personer over 60 år.

Linjerne hopper op og ned, hvis du skal læse noget, teksten hopper også. Dørkammen er skæv. Det hele er skævt Gudrun Klausen, AMD-patient

Gudrun Klausen er en af dem, og hendes hverdag ville være markant anderledes, hvis det ikke var for de jævnlige indsprøjtninger. Sygdommen gør nemlig, at hun ikke kan se lige linjer. - Linjerne hopper op og ned, hvis du skal læse noget, og teksten hopper også. Dørkammen er skæv. Det hele er skævt, fortæller hun.

Ny behandling på vej I kælderen på Aarhus Universitetshospital arbejder forskere med en behandling, der betyder, at mange tusinde ældre med øjensygdommen AMD i fremtiden kun skal have et enkelt stik i øjet mod sygdommen. Hver morgen ankommer en termobeholder med griseøjne fra et slagteri i Horsens, og så har forskerne fem timer til at forske i øjet, inden cellerne dør.

Målet er hele tiden at blive klogere på øjne, så man på sigt kan udvikle den nye behandlingsmetode mod AMD.

Thomas Corydon (t.v.) medvirker i TV2 Østjyllands nye sæson af 'Vores vilde hospital', der kan ses gratis på TV2 PLAY.

- Det er vores mål at udvikle en mere skånsom behandling. Så man ikke skal møde op så mange gange, og man skal ikke have så mange injektioner, hvor der er en risiko for komplikationer, fortæller Thomas Corydon, der er professor på Aarhus Universitetshospital. Den nye behandling virker på levende grise, og nu kan lægerne formentlig snart begynde at teste det på levende mennesker. - Der er en god chance for, at man i fremtiden kun skal nøjes med et enkelt stik mod AMD, siger Thomas Corydon. Hvornår, patienterne kan nøjes med et enkelt stik, er stadig uvist, men forskerne håber på svar inden for de kommende år.