Julie ved, at hun aldrig kommer til at leve et normalt liv. Men blot få centimeters ekstra bevægelighed kunne betyde en verden til forskel for hende.

Derfor tog hun i august turen fra Horsens til Holland for at begynde på en eksperimenterende behandling mod FOP.

- Det var først, da jeg skulle have medicinen for første gang, at jeg mærkede spændingen, fortæller hun.

Selv om det ikke er nogen garanti, at hun selv får gavn af resultaterne, er det stadig vigtigt for hende at deltage.

- Jeg kan være med til, at fremtidige generationer med FOP ikke skal det samme igennem, som jeg har været i min barndom. Så det er også en grund til, at jeg har besluttet mig for at deltage i forsøget, forklarer Julie.