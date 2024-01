Kæde bestormet: - Vi har intet med Nordic Waste-sagen at gøre

Der er mange, der er vrede på selskabet Nordic Waste og dets ejere, efter at selskabet i går begærede sig selv konkurs, og dermed ser ud til at slippe for at betale en kæmperegning for arbejdet med at begrænse jordskredet og den følgende miljøkatastrofe ved Randers.

Middelfart-milliardæren Torben Østergaard-Nielsen ejer størstedelen af det nu konkursramte selskab. Han ejer også en stor del af bøfhus-kæden Jensens Bøfhus.

På sociale medier opfordrede blandt andre Tanja Bundgaard fra Randers til at boykotte Torben Østergaard-Nielsens virksomheder deriblandt Jensens Bøfhus.

TV 2 Fyn har rettet henvendelse til Anders Engdahl, som er administrerende direktør i Jensens Bøfhus, for at få en kommentar til sagen.

- På baggrund af sagen om Nordic Waste har Jensens Bøfhus oplevet et stigende antal negative henvendelser, skriver Anders Engdahl i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

- Jensens Bøfhus er et selvstændigt selskab med flere ejere, og vi bestræber os på at give vores kunder en god oplevelse hver dag. Vi har intet med Nordic Waste-sagen at gøre, og er derfor heller ikke part i sagen. Vi kan derfor heller ikke forholde os til kritikken, fortsætter han.

- Vi ønsker alle velkommen i vores restauranter, og opfordrer til at kritik rettes andre steder hen end til vores medarbejdere. De har, om nogen, ikke en andel i denne sag, afslutter direktøren.

