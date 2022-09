Når de pastelfarvede plastiksko ryger af til fordel for et par lange, hvide lakstøvler, bliver hun til Dopha.

- Dopha er også Sofie. Men Dopha er en meget komprimeret side af mig. Jeg forlader mine usikkerheder, når jeg går på, forklarer hun.

Da Sofie træder ud på scenen foran et proppet telt, går der et sug gennem hende. Hun har stået på flere store festivalscener i løbet af sommeren, men det rammer hende stadig, at folk møder op for at høre hendes musik.

- Jeg kan blive ret nervøs, når jeg skal ind på scenen, men jeg kan ikke bruge frygten for, at noget går galt, i mit show. Så der må jeg bare give mig hen og give alt af mig, siger Sofie.



Hun bruger til gengæld arenalinen, der skyder ud i kroppen på hende. Det pink jakkesæt og makeuppen er på, og hun har lavet sine stemmeøvelser inden. Nu er hun i scenemode, som hun kalder det.

Faktisk har den unge sangerinde gennem mange år optrådt for et lille, privat publikum. En helt særlig gave placerede hende for første gang der, bag en mikrofon.

Gaven, der blev begyndelsen på hendes rejse mod de største scener, ligger stadig gemt i en stor sort plastiksæk i barndomshjemmet i Romalt lidt uden for Randers.