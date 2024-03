Sender Nordic Waste-millioner til Randers

Der er 146 millioner kroner på vej fra staten til kommunekassen i Randers.

Det skriver Randers Amtsavis.

Et flertal i Folketingets finansudvalg har ifølge avisen godkendt, at de resterende 146 millioner af de 205 millioner, der blev sat af til at bekæmpe Nordic Waste-jordskreddet, overføres til Randers.

Siden 1. februar har Randers Kommune stået med eneansvaret for at rydde op efter jordskreddet ved Nordic Waste, og det har kostet millioner og atter millioner. Borgmester Torben Hansen medgiver da også over for Randers Amtsavis, at det endelige beløb bliver meget højere.

Byrådet i Randers behandler mandag aften en del af regningen fra arbejdet med Nordic Waste-jordskreddet på 150 millioner kroner.