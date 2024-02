19-årig sigtet: Baby død efter voldsom ulykke

En mor med to børn i bilen blev den 15. februar påkørt frontalt i en ulykke i Hasselager ved Aarhus. Et blot otte måneder gammelt børn er efterfølgende omkommet.

Østjyllands Politi bekræfter oplysningen til TV2 Østjylland.

- Barnet er efterfølgende afgået ved døden som følge af sine skader fra sammenstødet. Sagen er fortsat under efterforskning, hvorefter der vil blive foretaget en juridisk vurdering med henblik på en eventuel tiltalerejsning, og vi har derfor ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, lyder det i et skriftligt svar fra politiet.



En 19-årig mand er sigtet for at have kørt hensynsløst og 'uagtsom legemsbeskadigelse samt for at have forvoldt fare for andres førlighed' i forbindelse med ulykken. Han blev ikke varetægtsfængslet i forbindelse med et grundlovsforhør dagen efter ulykken.

