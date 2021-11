I børne- og ungdomspsykiatrien på Aarhus Universitetshospital behandler de primært efter en metode, der kaldes familiebaseret terapi, når det gælder spiseforstyrrelse.

Det betyder, at personalet under Zenias indlæggelse lægger stor vægt på at inddrage familien i behandlingen for, at hun igen kan lære at spise hjemme.

Men for hendes mor er det en stor opgave at sidde alene med Zenia under måltiderne.

- Hun er udadreagerende og råber og er irriteret på mig. Så kommer personalet og siger, at jeg skal dæmpe hende. Jeg siger, at hun har det svært, og væk er personalet.

Det er en mavepuster for Karin Højrup Hansen, der føler, at hun står alene med et sygt barn uden at vide, hvad hun skal gøre.

Hun ved, at hun skal få Zenia til at spise. Men det er svært for hende, og nogle gange er det nemmere at lade være, hvis det betyder, at hun har en glad datter.

- Kan jeg hjælpe mit barn til at få det lidt bedre, så hun ikke begår selvmord, så går jeg med til det. Og det er jo spiseforstyrrelsen. Men det havde jeg ingen forståelse for.

Ifølge Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade, LMS, er der mange, der ligesom Karin Højrup Hansen, har behov for mere hjælp.

- Vi oplever mange, der har et ønske om mere støtte, og at man bliver klædt bedre på, og at man bliver støttet mere undervejs, siger vicedirektør i LMS Sabine Elm Klinker.

Den ansvarlige overlæge på Aarhus Universitetshospital forklarer, at der ikke findes en bedre behandling i øjeblikket.

- Jeg ville ønske, at vi havde en behandling, der var effektiv og virkede for alle. Men det har vi ikke, og det har man ikke nogen steder i verden.

- Vi ved, fordi det er undersøgt, at forældrenes kærlighed er det mest effektive våben mod anoreksi. For mig handler det om at redde flest muligt børn, så når jeg ved, at det er den mest effektive behandling, så bliver jeg nødt til at gå med det. Det er mit ansvar som læge, siger Line Ranzau, der er overlæge på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser på Aarhus Universitetshospital.

Derfor peger hun på, at der er behov for mere forskning på området.

- Jeg tror ikke, der er nogle hurtige løsninger. Der er brug for en vedvarende og stædig forskning.