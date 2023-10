Sædkvaliteten er styrtdykkende – 27-årige Emil er overrasket over sit resultat

Før vi kommer tilbage til Emil Borup Rokkjærs testresultater, starter vi et andet sted.

Der er nemlig en god grund til, at Emil og Maja har valgt at få testet deres fertilitet, selvom de ikke vil have børn lige nu.

Sidste år blev det muligt for unge at få tjekket deres chancer for graviditet på fertilitetsklinikkerne i Horsens og Skive helt gratis.

Tilbuddet er blevet meget populært blandt unge. Klinikkerne har nemlig allerede en venteliste på næsten tre år.

Normalt ser klinikkerne først folk, når de i mindst ét år forgæves har forsøgt at blive gravide. Men med det nye tilbud er tanken, at yngre kvinder og mænd kan booke tid til at få en undersøgelse i god tid, allerede før de overvejer at få børn, så man kan komme eventuelle problemer i forkøbet.