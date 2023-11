Kontroversiel ejer mødt op i retten: Snød han for 190 millioner kroner?

Mandag morgen begyndte en opsigtsvækkende sag om omfattende overproduktion og forurening i havbrug igen. Det store spørgsmål før retsmødet var; ville ejer Anders Østergaard Pedersen møde op?

Og ja. Det gjorde han, fortæller TV2 Østjyllands reporter i retten, David Essenbæk Jakobsen.

Anders Østergaard Pedersen er anklaget for at have tjent 190 millioner kroner på overproduktion i sit havbrug, Hjarnø Havbrug, i udmundingen af Horsens Fjord.

I retten i Horsens er han flankeret af sine advokater Linda Dollerup og Thomas Andreas Mikkelsen. Han følger slagets gang fra sin plads bag et skrivebord, hvor han skiftevis sidder foroverbøjet eller tilbagelænet over sit skrivebord, imens han kigger med alvorlig mine, mens anklageren fremlægger dokumentationen for anklageskriftet.

Han har fra begyndelsen set lettere træt ud. Han er iklædt en hvid pullover og praktiske bukser.

Det er en meget dokumentationstung retssag. Både anklager og forsvarere sidder i tæt nærhed med deres mange ringbind med dokumenter fra sagen.

Det foregår praktisk ved, at anklageren har en lille reol fyldt med ringbind, som hun ét efter ét gennemgår for rettens tilstedeværende. Dokumentationen strækker sig helt tilbage til midt halvfemserne, da Vejle Amt var den ansvarlige miljømyndighed over for Hjarnø Havbrug.

Anders Østergaard Pedersen vil først udtale sig efter domsafsigelsen 7. december.