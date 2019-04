Flere østjyder fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at de er ærgerlige over, at de snart ikke vil kunne nyde den berømte kaløgryde eller de store, saftige bøffer på den gamle kro, der har ligget på stedet i årevis. Dette år fylder kroen faktisk rundt: Hele 50 hurraer skal der til. Og nu har modstanden nået et nyt toppunkt.

I februar 2014 startede Linda Hallengreen Toft Mikkelsen underskriftindsamlingen: ”Skal Kalø Slotskro rives ned??? Vi siger nej!!!”, og nu har over 5000 mennesker skrevet under. Hver dag tikker nye underskrifter ind – fra Østjylland og endda helt til København.

- Det er vi glade for, for det viser, at vi ikke står alene med utilfredsheden. Underskriftindsamlingen er nået langt ud – fra lokale til turister. Det er meningen, at vi vil overrække underskrifterne til borgmesteren, når lokalplanen til det nye velkomstcenter skal godkendes i byrådet, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Screenshot fra underskriftindsamlingen

Østjyderne ved ikke, hvad de skriver under på

Men selvom flere tusinde østjyder står sammen mod opførslen af en ny bygning, rykker det ikke ved beslutningen om, at kroen skal rives ned. Erling Post, formand for Nationalpark Mols Bjerge, står i spidsen for projektet og fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at han mener, at underskrifterne skal tages med et gran salt. Indsamlingen startede i 2014 og dermed nogle år før, at Nationalparken kunne fremvise et reelt bud på, hvordan kroens afløser skulle se ud.

Jeg betvivler også, at indsamlingen er repræsentativ for befolkningens holdning. Der er jo ikke blevet lavet en tilsvarende undersøgelse om, hvor mange der egentlig støtter op om projektet. Erling Post, formand, Nationalpark Mols Bjerge

Nationalparken afholdt en arkitektkonkurrence i 2016, hvor arkitektfirmaer indsendte deres bud på, hvordan et nyt velkomstcenter kunne se ud. Først efter vinderen blev kåret, kunne de offentliggøre illustrationerne. Han er overbevist om, at hvis de, der underskrev, egentlig så illustrationerne og satte sig ind i, hvad centret skulle bruges til, så ville de fleste være langt mere positive.

Interaktivt billede: Træk i markøren i midten for skiftevis at se, hvordan kroen ser ud i dag, og hvordan det skal se ud i fremtiden:

- Jeg betvivler også, at indsamlingen er repræsentativ for befolkningens holdning. Der er jo ikke blevet lavet en tilsvarende undersøgelse om, hvor mange der egentlig støtter op om projektet. Vi er i dialog med mange lokale og turister, som er positive overfor projektet, siger han.

Den pointe er Linda Hallengreen Toft Mikkelsen dog ikke enig i. Hun mener, at Erling Post undervurderer de folk, der har skrevet under, og at de fleste skriver under, fordi de ønsker at bevare kroen for enhver pris.

- Erling Post mener, at den menige borger er blevet hørt, fordi der er borgerforeninger, der sidder med i nationalparkens bestyrelse, men jeg mener ikke, at én person fra en forening kan repræsentere alle borgere. Jeg synes, det er nedgørende overfor dem, der har skrevet under, at Erling konkluderer, at de ikke ved, hvad de skriver under på, siger hun.

Velkomstcenter bliver magnet for turister

Ifølge Erling Post er det et problem, at slotskroen skygger for udsigten til slotsruinen og skjuler strandhuset. Derudover kan slotskroen kun bruges i sommerperioden, fordi det ikke er isoleret nok til vinterperioden. Det, mener han, vil kunne afhjælpes med et nyt velkomstcenter, som giver plads til naturen. Her vil man stadig kunne drive restaurant og kunne tiltrække, vejlede og inspirere de lokale samt turister året rundt, fortæller han.

Han mener, at det er nødvendigt at opføre velkomstcentret på det område, hvor slotskroen og strandhuset ligger, fordi der årligt er 300.000 besøgende ved Kalø Slotsruin.

- Derfor er det kun naturligt, at vi placerer velkomstcentret dér, hvor folk er. Desuden findes der ikke noget sted, hvor vi har samme mulighed for at inspirere og vejlede lokale samt turister i dag, siger han.

Erling Post, bestyrelsesformand, Nationalparken Mols Bjerge

Men de pointer køber Linda Hallengreen Toft Mikkelsen ikke. Hun tror ikke, at det nye velkomstcenter vil tiltrække turister, eller at der er behov for et center til information, da hun er overbevist om, at turister i disse tider bruger nettet til at finde de informationer, de har brug for. Hun påpeger, at der er andre områder i Danmark, hvor man heller ikke har velkomstcentre; for eksempel ved Grenen i Skagen.

Erling Post fortæller, at han erkender, at der altid vil være mennesker, der er imod planen om et nyt velkomstcenter.

- Alle har lov til deres egne meninger. Mange har minder derfra, og derfor vil de ikke have, at det skal rives ned. Det er også fint. Men man skal bare huske på, at vi, der er ældre, faktisk har minder længere tilbage. Helt tilbage fra dengang, hvor der ikke var opført nogen kro. Dengang hvor strandhuset stod alene i naturen. Så for os er det faktisk vores barndomsminder, der vender tilbage, når kroen bliver revet ned, siger han.

Isolering af kroen er ikke godt nok

Linda Hallengreen Toft Mikkelsen har selv holdt møde med Erling Post, hvor hun fremlagde et alternativt bud på et velkomstcenter, der efter hendes mening både tilgodeså bestyrelsens og de lokales ønsker. I forlængelse af kroen kunne man udbygge et velkomstcenter til information. Og i stedet for at rive kroen ned, kunne man isolere den, så turisterne også kunne spise der om vinteren. Det giver den nuværende lokalplan tilladelse til.

- Forpagteren af kroen har endda tilbudt at isolere kroen for egne penge, men det vil Erling ikke høre tale om. Det er ikke godt nok. Når man snakker med Erling, lyder det som om, at sagen er afgjort, men intet er afgjort endnu. Med så drastiske ændringer i landskabet, der opstår ved opførslen af så stort et velkomstcenter, skal der udarbejdes en ny lokalplan. Og den skal byrådet først godkende, siger Linda Hallengreen Toft Mikkelsen.

Man kan jo undre sig over, hvorfor Erling ikke bare offentliggør budgettet. Hvad er der at skjule? Linda Hallengreen Toft Mikkelsen, initiativtager af underskriftindsamling

Selvom bestyrelsen ikke har lavet en tilsvarende underskriftindsamling, har de dog modtaget 11 støtteerklæringer fra forskellige foreninger og organisationer. Støtteerklæringerne omfatter blandt andre Jægerforbundet, Museum Østjylland og VisitAarhus.

- Som turistorganisation har vi altid fokus på, hvordan vi kan bidrage positivt til, at vores internationale såvel som nationale gæster får nogle rigtig gode oplevelser, når de besøger vores område – både hvad angår kvalitet i oplevelser og service. VisitAarhus’ vurdering er, at et nyt Velkomstcenter placeret ved Kalø Slotsruin bliver en styrkelse af begge dele, skriver VisitAarhus i deres støtterklæring.

Interaktivt kort: Hold musen over de forskellige ikoner for at se, hvordan området ved Kaløvig forandrer sig.

Erling Post fortæller, at det ventes, at opførslen af velkomstcentret vil koste omkring 45 millioner kroner, og at bestyrelsen lige nu er i gang med at finde investorer og fonde. Han har ingen kommentarer til, om de er i dialog eller i gang med at forhandle med nogen interesserede.

Linda Hallengreen Toft Mikkelsen har flere gange spurgt efter et driftsbudget, men uden held.

- Jeg arbejder til daglig som regnskabsassistent, og med så stort et projekt som dette, ved jeg, at man ikke bare kan stable et projekt på benene uden et driftsbudget. Man kan jo undre sig over, hvorfor Erling ikke bare offentliggør budgettet. Hvad er der at skjule, spørger hun.

Da TV2 ØSTJYLLAND spurgte, om der fandtes et driftsbudget, var svaret også et nej.