Michael vil gerne have lov til at dø

Teksten er ikke til at misforstå.

Ingen Genoplivning Ved Hjertestop, står der med hvid skrift på et rødt skilt, der er monteret på indersiden af køkkenlågen i Michaels lejlighed på Lokalcenter Tranbjerg.

Han vil ikke genoplives.

- Nu har jeg boet her i tre et halvt år, og det var noget af det første, jeg tog stilling til, så det har jo ligget i baghovedet i lang tid. Det er bare aldrig sket, at jeg har fået et hjertestop. Desværre. Men de har fået besked på, at de ikke skal prøve at genoplive mig, fortæller han.

Det kan ikke siges meget tydeligere. Michael Zederkof vil gerne have lov til at dø. Men den lov, der tillader det, findes bare ikke her i landet. Tværtimod.