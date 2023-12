Lars Henriks søn tog i byen og kom aldrig hjem: - Jeg tænker på ham hver dag, og det gør sgu ondt

Den 25. april klokken 16.02 blev Nicks lig fundet i Aarhus Havn, hvor et eftersøgningshold fra Kystdirektoratet sejlede rundt og ledte i sejlrenden. Ifølge Lars Henrik Langkjær Hansen spottede de undersiden af hans sko, for han stod med hovedet nedad.

Det er detaljer, Lars Henrik ikke bryder sig om at tænke på, og han kæmper stadig for at bearbejde de tanker, han gør sig omkring hændelsen. Dem er der mange af. Dagligt.

Lars Henrik har accepteret, at han aldrig får sin søn tilbage, men nu vil han bruge resten af sit eget liv på at forhindre andre i at ende i samme situation. Det vil han blandt andet ved som her at stå frem og dele sin historie.