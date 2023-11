Ikonisk dreng får en lillesøster

Aros har 20 års jubilæum i 2024, og det bliver blandt andet fejret med en lillesøster til den ikoniske skulptur Boy.

Det er samme kunstner, Ron Muecks, der har skabt lillesøsteren, A Girl, som kan ses fra 10. februar 2024.

- Boy er synonym med ARoS og en grund til, at besøgende fra nær og fjern besøger museet. For at markere Boy’s 20-års jubilæum på ARoS præsenteres skulpturen i en ekstraordinær opsætning med en anden af Ron Muecks fængslende skulpturer: A Girl (2006), en fem meter lang hyperrealistisk skulptur af en nyfødt pige, skriver Aros i en pressemeddelelse.



Der udover bliver jubilæumsåret fejret med en lang række særudstillinger.