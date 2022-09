Det er situationer som den, der bekræfter Krestian i, at ulykker sker. At han kan køre nok så godt, men i sidste ende er det, der sker i trafikken, ude af hans kontrol, og han er underlagt sine medtrafikanters evner og opmærksomhed.

- Det går jo galt i trafikken på daglig basis, uden der er nogen, der egentlig laver noget ulovligt. Der sker uheld. Men hvis du begynder at bryde loven og de regler, der er for hastighed, øger du jo bare chancen for, at det går galt, siger han.

Derfor er Krestian selv opmærksom på alt omkring sig, når han sidder i bilen. Og har han først bidt mærke i en anden bilists kørsel, har han svært ved at give slip.

- Så begynder jeg at lægge mærke til personens kørsel, for nu er jeg allerede irriteret. Kører vedkommende det, vi må, eller kører vedkommende for stærkt? Har jeg en fornemmelse af, at vedkommende sidder og snakker i telefon? Hvis jeg allerede har oplevet, at vedkommende laver et eller andet, der skyldes uopmærksomhed, kan det jo være fordi, vedkommende sidder og snakker i håndholdt telefon eller ligger og leder efter noget i bilen. Det begynder jeg straks at lægge mærke til, hvis jeg allerede har bidt mærke i en bil, forklarer han.