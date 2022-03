Fra det ene øjeblik til det andet var det hele blevet for meget. Glæden og den passion, Katrine havde følt, var væk.

Hun var grådkvalt, da hun skulle fortælle, at hun var nødt til at trække stikket. Distancere sig fra menneskene i fællesskabet og deres problemer.

- Jeg kunne mærke, at jeg var brudt fuldstændig sammen. Jeg kunne ikke tage mig af andre end mig selv. Næsten ikke engang mig selv, siger Katrine.

I flere uger var hendes mikrofon tavs.

Det er nu et halvt år siden, at Katrine Stuhr oplevede det, hun referer til som sit burnout. Et halvt år, hvor hun hver dag frygtede, at hun aldrig ville genfinde glæden ved sit arbejde som ASMR-tist igen.

- Tanken om, at det måske aldrig kom til at ske, var skræmmende. Jeg mistede den fra den ene dag til den anden. Men den seneste månedstid har jeg følt, at jeg er kommet rigtigt tilbage, og jeg tænker "yes", når jeg tænder mikrofonen, siger hun.