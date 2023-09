Svigt, piller og diagnoser: Alex frygter, at hun er død om et år

Så galt er det ikke gået for Alex. Endnu. Men hun er bange for, at det vil ske. Hun frygter, at det går helt galt en dag, hvor den forkerte person støder på hende på det forkerte tidspunkt – lige der, hvor pitbullen springer en sikring, som hun siger.

For selv om benzodiazepiner er beroligende, virker de undertiden modsat, så man bliver hyperaktiv, rastløs, uberegnelig og aggressiv.



Og Alex er som oftest bevæbnet med kniv, økse, saks eller hammer for at kunne forsvare sig i det miljø, hun færdes i. Og hun reagerer voldsomt, når bægeret flyder over, og hun får en af sine nedsmeltninger.

Så er det, hun smadrer en dør på et sengeafsnit på AUH med en brosten eller hele den stue, hun er indlagt på. Det er også gået ud over et letbanestop, hvor hun smadrede alt det glas, hun kunne komme til.

For hun har lært, at det er bedre, at det går ud over de døde ting, fortæller hun. Og selv om hun ofte fremsætter trusler i frustration og afmagt, er Alex først og fremmest til fare for sig selv, lyder vurderingen fra en af de psykiatere, der har fulgt hende tæt.