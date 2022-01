Sanne hjælper døende kvinde med at skrive det sidste brev

Og netop det, at man kan rumme sorgen, er en vigtig faktor, hvis man skal være frivillig her på stedet, mener Sanne. Man skal kunne lægge det fra sig, når man efter dagens tre arbejdstimer tager hjem igen.

- Jeg tror, at man skal sige, at vi gør nytte i nuet, og det er også det, øvelsen ligger i. At man er til stede her og nu og gør, hvad man kan. For jeg tror, at det bliver for slidsomt, hvis man ikke kan lægge det fra sig, siger hun eftertænksomt.