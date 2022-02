Runes hund har en helt særlig snude – selv dronning Margrethe har opdaget det

Asti er købt som en familiehund. Hun tilhører racen logotto romagnolo, der er kendt for at være trofast og kærlig, og det ses tydeligt på Astis krøller, at hendes race er urhund til pudler.

Racen er også kendt for at være klog, men da de to sammen gik til lydighedstræning, blev Rune blev ret hurtigt flov over Asti. For hvad stiller man op med en hund, der hellere vil rende rundt med snuden i jorden end træne på agilitybanen?