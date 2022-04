På en af de alleryderste pladser ligger hans far, Torben Winnerskjold. Død af kræft i 2019, 62 år gammel.

- Min far ville gerne have den plads, og det undrede vi andre os lidt over på grund af bilstøjen. Men han ville gerne kunne høre byen stå op, så sådan blev det, forklarer Anders Winnerskjold, mens han lægger blomster på gravstedet.

Anders Winnerskjold kommer her ofte. Mindst hver anden uge for at tale lidt med sin far og give en opdatering på ham selv og sine søskende. Derfor har han også altid fyrfadslys i sin taske og bil – de er jo gode at have, hvis man nu lige skulle komme forbi. Og så synes han, det ser godt ud, når solen er gået ned.

- Min far har betydet rigtig meget for mig. Mange af de sider, man ser offentligt af mig – den professionelle politiker-Anders – det er i høj grad fra min far. Der kan jeg spejle mig i ham, siger Anders Winnerskjold.

Torben Winnerskjold var en anerkendt advokat, der specialiserede sig i andelsboligforeninger. I 2017, da Anders første gange blev valgt ind i byrådet, var faren pavestolt. Det havde en værdi, når han kunne se, at borgmesteren ringede til hans søn.

Nu er hans søn blevet rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus kommune. Borgmester Jacob Bundsgaards kronprins. Chef for 6.500 medarbejdere. Den yngste rådmand nogensinde, og Torben nåede ikke at opleve det.