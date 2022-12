De hænger og står fremme i stuen.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at vi har de her minder, vi kan tage frem. Det er en del af vores fortælling, at de har været her. Og de er en del af vores liv.

Kropsterapi, lange gåture, vinterbadning og et bogprojekt blev hendes medicin. Samtidig startede Pernille et fælleskab for andre englemødre, der også har mistet.



- Det varmer at vide, at man ikke er den eneste i hele verden. For det er virkelig det, man føler, når man mister et barn - at man er Palle alene i verden, siger hun.