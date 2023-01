- Det ender i et overgreb, som slår mig helt i stykker. Jeg forsvinder, og det føles som om, jeg er der, uden at være der.

På et splitsekund er Pernilles liv ændret. Hun er blevet udsat for et overgreb og er som niårig offer for seksuelt misbrug. Faktisk er det ikke det første overgreb, men det er første gang, hun bliver klar over, at noget er helt forkert.

- Da han er færdig med mig, stikker han en 10-kroneseddel i lommen på mig og siger: Det her er vores hemmelighed, Pernille.