Salma er den ældste i en søskendeflok på fem. At have to lillebrødre og to lillesøstre har sine fordele og ulemper. “Det er jo hende, der bestemmer,” som hun formulerer det med et grin. Men hun har også taget mange kampe for sig selv og sine søskende.

- Det er ikke sådan, at jeg har kæmpet en hård krig og har skullet græde hver dag.

- Men jeg har for eksempel været den første pige i familien, der spillede fodbold, som man ser som en drengesport. Og det samme med at rejse alene, droppe ud af universitetet, så det er sådan nogle ting. Nu kan min søster gøre det uden at lægge et helt årtis plan.

Salmas kampe har ikke kun fundet sted indenfor hjemmets fire vægge. Hun fortæller, at hun også var den første pige med tørklæde på Rønde Gymnasium. Så spørgsmålene fra klassekammeraterne og vennerne har hun også skullet forholde sig til.