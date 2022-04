Mathilde fik at vide, at hun aldrig ville gå igen

Under en operation i akillessenen, der ironisk nok skulle få hende til at gå bedre, gik noget galt.

Mathildes liv på to ben sluttede, og et liv i kørestol begyndte. Som teenager i kørestol kæmpede hun med at passe ind. Hun havde rigeligt med gode venner, men det var ikke altid lige nemt at følge med.

- Jeg følte, at jeg skulle kompensere meget for mit handicap. Så jeg begyndte for eksempel allerede at eksperimentere med at ryge og drikke som 13-årig for at passe ind. Jeg var et rigtig dårligt sted i mit liv, hvor jeg var meget syg og havde mange infektioner.

På trods af modgangen tog Mathilde en beslutning, der skulle komme til at ændre hendes liv drastisk.