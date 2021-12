Martin smadrede ind i træ med 120 km/t – siden har intet været det samme

- Det betyder alt. Det betyder, jeg har noget stabilitet i mit liv, at jeg har noget at stå op til, og at jeg ikke ender ud i noget lort igen, siger han.

De fleste arbejdsdage ligner hinanden. Han laver stort set præcis det samme hver dag. På trods af det har han brug for et skema, hvor han kan se, hvad han skal. Ellers mister han overblikket. Når klokken slår 12, er han udmattet. Han spiser sin frokost og blaffer hjem til sin lejlighed i Odder.

En lejlighed, som han har drømt om at få i meget lang tid.

- Selvom jeg har været ude for det, jeg har været ude for, så har jeg min helt egen lejlighed. Og det er jeg sådan ’wow’ over. Det er jeg stolt af. For alle har sagt; ’det kan du ikke.’ Ingen troede på, at jeg kunne bo i min egen lejlighed. Så skal jeg da nok vise dem, at de tager fejl.

At vise andre, at han godt kan, har været hans drivkraft siden den martsaften i 2004, hvor han kørte direkte ind i et træ og måtte begynde forfra. Nu har han rejst sig og i stedet for at punke sig selv i hovedet over alt det, han ikke kan, klapper han sig selv på skulderen.

- Jokeren synger; ’Godt taget, knægt. Klap dig selv på skulderen’, og det er dét, jeg gør. Jeg er så stolt af at være der, hvor jeg er nu, og jeg føler, jeg har rejst mig, siger han.