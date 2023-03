- Må jeg lige låne din telefon?

Lars Kortsen stikker hovedet ind på kontoret og spørger.

Signe Petersen siger ja og stikker ham sin private iPhone og arbejder videre. Som it-medarbejder på politigården i Aarhus, er det Lars' job at sørge for, at sikkerheden er i orden. Han skal se, hvordan politiets systemer spiller sammen med Apple-produkter, forklarer han.

Lars slutter telefonen til sin bærbare og opretter en mappe. Efter få minutter ligger alle Signes private billeder og sms’er på Lars’ computer. Hun er blevet hacket, imens hun intetanende sidder få meter fra gerningsmanden.

Og hun er langtfra den eneste.

Julie. Mathilde. Maria. Line. Emilie. Sine. Anne. Christine. Lene.

Side om side ligger mapper fyldt med alt fra private billeder og sms-beskeder til sygesikringsbeviser og recepter. Alle sammen var de venner og kolleger til Lars. Nu er de ofre for en forbrydelse, sammen med hundredvis af andre.

Lars stod som it-medarbejder for klargøring af computere til nye ansatte på politigårdene i Randers, Horsens og Aarhus og sletning af materiale indsamlet under afsluttede efterforskninger.

Signe er på det tidspunkt anklager på politigården og beskriver Lars som en venlig og betroet kollega.

- Det er en ubehagelig oplevelse, når et menneske bruger sin position og sit væsen. Han var venlig og imødekommende og virkede hjælpsom, og så vil man jo også gerne hjælpe ham, siger Signe.



Men en dag bliver en kvindelig kollega mistænksom over Lars’ adfærd, da han bliver tydeligt frustreret og nærmest vred over, at hun ikke har tid til at lade ham tjekke hendes telefon. Hun vender situationen med andre på stationen. De har oplevet noget lignende og bliver enige om, at der er et mønster.

Lars bliver anmeldt, og det skal vise sig at være en klog beslutning. For hacking af kollegernes digitale privatliv er langt fra det eneste, Lars har på samvittigheden.