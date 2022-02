For 27-årige Jørgen Fonvigs vedkommende var det tilfældigheder nærmere end drengedrømme, der fik ham til at vælge et liv i brændpunktet.

Han er egentlig uddannet elektriker, men efter at have aftjent sin værnepligt, hvor han blev uddannet røgdykker, begyndte han som deltidsbrandmand.

Jørgen Fonvigs kone havde set en annonce i avisen. Og da han efterhånden var mere stresset end glad i sit arbejde med el-installationer og ledninger, tog han chancen.

En af de første opgaver var en storbrand i Ceres-bryggeriet i 1982. Den blev et vendepunkt for hans karriere og et endeligt farvel til tilværelsen som elektriker.

- Det var min første ildebrand, og det var ikke en lille ildebrand. Selv om det bare var bygninger, der brændte, var det godt nok voldsomt at se for sådan en ny en, siger Jørgen Fonvig.