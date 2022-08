Jonas fik et lift hjem fra byen – men endte i et røveri

Turen hjem til Jonas fra busstoppestedet er ganske kort, men hurtigt bliver de tre enige om at forlænge den en smule.

Mens Jonas sidder på bagsædet, siger de to mænd på forsædet, at de egentlig godt kunne tænke sig at ryge en joint – og om Jonas er klar på at køre et sted hen og blive en del af den plan.

Heller ikke her ringer alarmklokkerne hos Jonas.

- I starten er der god stemning, og vi hygger os.

De tre mænd kører nordpå ad Randersvej, forbi Jonas’ bolig, og videre op til Aarhus Tech, hvor de parkerer bilen og tænder op i en joint. Det får samtidig prisen til at stige fra de først aftalte 100 kroner til 200 kroner.

- På vej derop spørger jeg dem, hvad de hedder, da vi nu er ved at blive ”venner”. Der svarer de begge to Mahmoud og griner. Der kan jeg huske, at jeg studser over det. Men jeg tænker ikke, at det er ensbetydende med, at de vil gøre noget ubehageligt, siger han.

Undervejs i hyggen får de to mænd øje på det, Jonas vil tro er en hjemløs mand længere nede ad parkeringspladsen.

Og det er tilsyneladende ikke en tilfældig hjemløs. Han skylder, ifølge en af mændene, 500 kroner, og derfor stiger de to gerningsmænd ud af bilen for at gøre det regnskab op.