Ægteparret blev tilbudt en tid på Odense Universitetshospital, men tiden lå flere måneder væk. De satte sig derfor for at skrive til alle, de kunne komme i tanke om. Hospitalet, regionen og sågar Sundhedsministeriet.

Og i påsken fik ægteparret så en ny besked. Der var alligevel fundet en tid til dem.

- Det var en stor befrielse. Lige nu er det så tæt på, og måske får man et lidt bedre liv bagefter, siger John Christensen.

Her vil nogen måske sige, at der nu er lagt op til den helt store kærlighedshistorie. En kvinde, der bogstavelig talt giver en del af sin egen krop for at redde sin mand. Men sådan ser Anne Marie Korsbjerg det langt fra selv.

- Det er en ganske naturlig ting for mig. Og da vi sidder sammen sidste år, og John får at vide, at han formentlig skulle have en ny nyre. Der var det helt naturligt for mig at spørge, om jeg kunne være donor. Jeg tænkte ikke på alder, jeg tænkte ikke på noget som helst. Jeg tænkte bare på, om jeg kunne bruges, og så er det det, siger Anne Marie Korsbjerg.

Her må John Christensen dog bryde ind.

- Jeg synes nu stadigvæk, at det er en stor ting, at Anne Marie vil give mig en nyre, siger han med et smil.