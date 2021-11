Hele Kamillas familie er dværge – drømmer selv om at få dværgbørn

Selvom det ikke ligger til hende at dømme andre, har hun svært ved at forstå, at nogen på den måde vælger at leve af deres forringede vækst, og det er ikke et erhverv, hun ønsker for sine egne børn.

- Det, at man bruger sin højde til at udstille sig selv, forstår jeg ikke. At det er på grund af dværgvæksten, at man tjener sine penge, fordi man bliver grint af. Det har været vigtigt for os, at det ikke var den vej vores børn skulle, siger hun.

Og lige nu er der intet, der tyder på, at mulighederne ikke bliver mange for søskendeparret. Både Kamilla og Nikolaj klarer sig rigtig godt i skolen.

- Nikolaj vil være statsminister, fortæller Kamilla grinende og tilføjer, at Nikolaj også var elevrådsformand på sin folkeskole.