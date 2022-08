Han kommer jævnligt ud til en ellers nyvasket bil dækket af et fint lag støv. Kronospan har analyseret støvet og ifølge Louis Jensen fundet pollen, men også en betydelig mængde træstøv fra fabrikken.

- Nu går jeg ikke med sølvpapirshat og er nervøs for alting, men jeg kan da godt tænke over, om det betyder noget for mine børns luftveje, betyder det noget for os selv? Vi har lige haft en lang periode, hvor vi har gået og hostet, og jeg tænker da, om det kan have noget med støvet at gøre? Jeg ved det ikke. Vi var ved lægen, og det var ikke noget, vi kunne få penicillin for, vi havde ikke nogen infektioner. Men hvorfor er det så, at vi hoster?

Og andre går i samme tanker.

- Jeg synes, her er så rart, men støjen og luftforureningen fra fabrikken, det bekymrer mig altså. Havde jeg vidst det, så havde vi simpelthen ikke købt hus her, siger en beboer, der ikke ønsker at få sit navn frem.

Og så er der bekymringen for den skjulte forurening. Den der hverken støver eller støjer, og som ingen ser, fordi den ganske langsomt siver ned gennem jorden