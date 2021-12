Herefter er det bare formaliteter, som Robin formulerer det. Mahmoud aftaler, at de skal mødes med imamen i den lokale moske Salsabil.

Det er om fredagen i samme uge, at han skal konvertere til islam. Robin sender en kædebesked til fem-seks af sine nærmeste venner om, at de skal mødes foran Fakta kl. 18.00.

Her fortæller han dem, at han vil konvertere til islam.

- De tænkte, hvad sker der her? Det var de slet ikke forberedt på, siger Robin Nielsen.

Robin og hans venner går op i moskeen, som ligger på bagsiden af den lokale kiosk. Her stiller imamen en række spørgsmål til Robin for at sikre sig, at han ved, hvad han går ind til.

Og så sker det.

- La ilaha illallah Muhammad Rasul-Allah, siger Robin.

Ordene er islams trosbekendelse og betyder, at Robin bekender, at der ikke er en anden gud end Allah, og at han bekender, at Muhammed er Allahs profet.

Med de ord er Robin nu muslim.

- Det var sådan en befrielse. Nu var det gjort. Nu var det på plads. Nu vidste jeg, hvad jeg skulle forholde mig til. Nu behøvede jeg ikke længere stille mig de her spørgsmål, siger Robin.

Han fortæller, at han fra 20-24 årsalderen jagtede lykken ved at rejse til USA og Mellemamerika samt tog til eksklusive fester i Malaga. Det skulle være vildere og sejere.

- Men jeg fik aldrig lukket for det her tomrum i hjertet, før jeg fandt det her forhold til religion. Det var som om, at så blev bægeret fyldt op og fuldendt, siger Robin Nielsen.